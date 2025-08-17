«Нант» и «ПСЖ» встретятся в матче 5-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 17 августа. Игра состоится на стадионе «Божуар» в Нанте, начало — в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Нант» — «ПСЖ» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.

17 августа, 21:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на сервис.

В чемпионате Франции сезона-2024/25 обе встречи команд завершились со счетом 1:1. По итогам сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 84 очка в 34 турах, а «Нант» финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы с 36 очками.