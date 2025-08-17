«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Нант» и «ПСЖ» встретятся в матче 1-го тура чемпионата Франции
«Нант» и «ПСЖ» встретятся в матче 5-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 17 августа. Игра состоится на стадионе «Божуар» в Нанте, начало — в 21.45 по московскому времени.
С ключевыми событиями игры «Нант» — «ПСЖ» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на сервис.
В чемпионате Франции сезона-2024/25 обе встречи команд завершились со счетом 1:1. По итогам сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 84 очка в 34 турах, а «Нант» финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы с 36 очками.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
2
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
