«ПСЖ» на выезде проиграл «Нанту», Неймар не забил пенальти

«Нант» обыграл «ПСЖ» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Франции.

На четвертой минуте счет в матче открыл Рэндал Коло Муани. Кантен Мерлен на 16-й минуте забил второй мяч. В концовке тайма пенальти реализовал Людовик Блас.

Также в конце тайма арбитр удалил защитника «Нанта» Денниса Аппиа, но после консультации с ВАР изменил решение и показал желтую карточки. Пенальти в ворота «ПСЖ» тоже был назначен с помощью ВАР.

На 47-й минуте один мяч отыграл Неймар. Бразилец имел возможность сделать дубль, но не забил пенальти. Вратарь хозяев Альбан Лафон взял удар форварда.

«Нант» набрал 38 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. У «ПСЖ» 59 очков. Парижане остались на первой позиции.