«Нант» проиграл «Бордо» и не смог подняться на второе место в лиге 1

В матче 12-го тура чемпионата Франции «Бордо» обыграл «Нант» со счетом 2:0. Таким образом, «Нант» упустил возможность подняться на второе место в лиге 1.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Бордо» — «Нант» — 2:0 (1:0)

Голы: Камано, 37 (1:0). Хван Ый Джо, 57 (2:0).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Мексер (Йованович, 64), Бенито, Паблу, Отавиу, Тшуамени (Маджа, 84), Бриан, Де Превиль (Башич, 74), Камано, Хван Ый Джо.

«Нант»: Лафон, Паллуа, Басила, Абед (Бамба, 61), Туре, Блас (Бенавенте, 70), Жиротто, Мутуссами, Луза, Саймон, Юан (Кулибали, 76).

Предупреждения: Тшуамени, 6. Паллуа, 8. Туре, 23. Мексер, 55. Де Превиль, 68. Жиротто, 72. Йованович, 84.

Судья: Летексье (Франция).

3 ноября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».