"Нант" продал все билеты на матч с "Нимом". Клуб почтит память Салы

Проданы все билеты на матч 24-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Ним", сообщает официальный сайт клуба. Все билеты продавались по единой цене - 9 евро. Перед игрой состоится церемония в память о нападающем Эмилиано Сале.

Аргентинский форвард перешел в "Кардифф", но не успел сыграть ни одного матча за новую команду. Самолет, которым он летел в расположение клуба, потерпел крушение. Тело футболиста было найдено среди обломков самолета на дне Ла-Манша.

Матч "Нант" - "Ним" начнется в 17.00 по московскому времени.

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