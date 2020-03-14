«Нант» предоставил работникам полностью оплачиваемый отпуск на время паузы в сезоне из-за коронавируса

Президент «Нанта» Вальдемар Кита сообщил, что он предоставит всем работникам клуба полностью оплачиваемый отпуск на время паузы в чемпионате Франции из-за коронавируса. В пятницу было объявлено о приостановке сезона в французском футболе.

— Как я сказал уже каждому из работников, если вам нужно остаться дома, чтобы присматривать за вашими детьми, нет проблем. Семья является приоритетом. Каждый получит свою полную зарплату, — цитирует Ouest-France Кита. — Люди должны чувствовать себя комфортно. Я не буду говорить о деньгах, ??скажу лишь, что здоровье людей — это главное. Будем адаптироваться к ситуации неделя за неделей, день за днем. И в тот момент, когда вирус проиграет, мы вернемся. Через один, три или шесть месяцев. Этот сезон вполне может быть продлен до конца июня.