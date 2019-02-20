"Нант" подвергся обыску из-за споров с "Кардиффом" по поводу денег за Эмилиано Салу

Офисы "Нанта" подверглись обыску в рамках расследования в отношении президента клуба Вальдерама Кита, который обвиняется в налоговом мошенничестве, сообщает Ouest France. Национальная прокуратура Парижа подтвердила факт начала расследования.

Отмечается, что расследование было спровоцировано тем, что французский клуб был вовлечен в финансовый спор с "Кардифф Сити" по поводу 15 миллионов фунтов стерлингов за трансфер нападающего Эмилиано Сала, который трагически погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца.