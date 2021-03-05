«Нант» отстранил нападающего от тренировок из-за длительной болезни коронавирусом

Нападающий «Нанта» Жан-Кевин Огюстен несколько дней назад был переведен в дубль. Как сообщила пресс-служба клуба в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 23-летний француз давно страдает от Covid-19.

Огюстен присоединился к «Нанту» прошлым летом. В этом сезоне игрок принял участие в трех матчах чемпионата Франции, но голами не отметился.