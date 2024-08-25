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«Нант» дома в большинстве обыграл «Осер» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нант» на своем поле победил «Осер» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Мозес Саймон. С 54-й минуты хозяева играли в большинстве — красную карточку получил форвард «Осера» Адо Онайву. Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Баэреба Гирасси.

Франция. Лига 1. 2-й тур
25 авг, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:0
Осер

В параллельных матчах «Страсбур» дома обыграл «Ренн» (3:1), а «Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью (1:1).

Франция. Лига 1. 2-й тур
25 авг, 18:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
3:1
Ренн
Франция. Лига 1. 2-й тур
25 авг, 18:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:1
Тулуза

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Осер
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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«Ланс» обыграл «Брест» и одержал вторую победу на старте чемпионата Франции
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
2
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
3
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
4
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
5
 Нант 2 1 1 0 2-0 4
6
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
7
 Ренн 1 1 0 0 3-0 3
8
 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
9
 Осер 2 1 0 1 2-3 3
10
 Тулуза 2 0 2 0 1-1 2
11
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ницца 2 0 1 1 2-3 1
13
 Монпелье 2 0 1 1 1-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
15
 Сент-Этьен 2 0 0 2 0-3 0
16
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
17
 Лион 2 0 0 2 0-5 0
18
 Брест 2 0 0 2 1-7 0
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23.08 21:45
ПСЖ – Монпелье
 6 : 0
24.08 18:00
Лион – Монако
 0 : 2
24.08 20:00
Лилль – Анже
 2 : 0
24.08 22:00
Сент-Этьен – Гавр
 0 : 2
25.08 16:00
Ланс – Брест
 2 : 0
25.08 18:00
Нант – Осер
 2 : 0
25.08 18:00
Ницца – Тулуза
 1 : 1
25.08 18:00
Страсбур – Ренн
 - : -
25.08 21:45
Марсель – Реймс
 - : -
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Жоау Невеш

ПСЖ

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Амин Харит

Марсель

 2
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Усман Дембеле

ПСЖ

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 2 1 0
Адо Онайву

Адо Онайву

Осер

 2 1 0
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