«Нант» дома в большинстве обыграл «Осер» в лиге 1

«Нант» на своем поле победил «Осер» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Мозес Саймон. С 54-й минуты хозяева играли в большинстве — красную карточку получил форвард «Осера» Адо Онайву. Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Баэреба Гирасси.

В параллельных матчах «Страсбур» дома обыграл «Ренн» (3:1), а «Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью (1:1).