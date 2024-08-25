«Нант» дома в большинстве обыграл «Осер» в лиге 1
«Нант» на своем поле победил «Осер» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Счет на 14-й минуте открыл Мозес Саймон. С 54-й минуты хозяева играли в большинстве — красную карточку получил форвард «Осера» Адо Онайву. Окончательный счет на 90+6-й минуте установил Баэреба Гирасси.
В параллельных матчах «Страсбур» дома обыграл «Ренн» (3:1), а «Ницца» и «Тулуза» сыграли вничью (1:1).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
4
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Нант
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
10
|Тулуза
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
15
|Сент-Этьен
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
16
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Лион
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
18
|Брест
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|6 : 0
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|0 : 2
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|2 : 0
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|2 : 0
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|2 : 0
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|1 : 1
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0
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