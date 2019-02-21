"Нант" опроверг информацию о том, что давал "Кардиффу" отсрочку оплаты трансфера Салы

"Нант" опроверг информацию о том, что дал отсрочку "Кардиффу" на оплату трансфера нападающего Эмилиано Салы. Ранее появилась информация о том, что первый платеж в размере 6 миллионов евро "Нант" позволил валлийскому клубу совершить не до 20 февраля, а до 27-го.

– Наш клуб не получал никакого официального запроса, – говорится в заявлении "Нанта". – Наши адвокаты также ничего не получали.

Напомним, что 28-летний аргентинец перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 19,5 миллиона евро 19 января, а во время перелета из Франции в Великобританию он разбился на частном самолете.