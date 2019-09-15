«Нант» обыграл «Реймс» и поднялся на третье место в чемпионате Франции

«Нант» на своем поле одержал победу над «Реймсом» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Калифа Кулибали на 69-й минуте встречи.

«Нант» располагается на третьей строчке с 10 очками в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» — 9-я строчка и 7 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Нант» — «Реймс» — 1:0 (0:0)

Гол: Кулибали, 69.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Паллуа, Траоре, Абед, Туре, Блас (Бамба, 63), Жиротто, Луза (Бенавенте, 87), Кулибали, Саймон (Мутуссами, 90).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао (Мунетси, 85), Шавалерен, Кутеса (Кафаро, 76), Думбья, Уден (Сук Хюн Джун, 76), Диа.

Предупреждения: Паллуа, 47. Камара, 67. Ромао, 78. Шавалерен, 86.

Судья: Делажо (Франция).

15 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

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