"Нант" объявил об уходе Халилходжича

"Нант" на своем сайте объявил об уходе Вахида Халилходжича с поста главного тренера команды.

- Вахид Халилходжич заявил о намерении расторгнуть контракт с "Нантом". Решение вступит в силу после сегодняшнего матча. После встречи с руководством клуба стороны решили расторгнуть соглашение по обоюдному согласию сторон. Клуб сожалеет об уходе специалиста, однако уважает его решение. Желаем ему всего хорошего в будущем, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у 67-летнего специалиста серьезные разногласия с руководством клуба по комплектованию состава. Ранее он заявлял, что ему нужны 8-9 новичков.

Напомним, что уже в следующие выходные во Франции стартует новый сезон лиги 1. "Нант" в первом туре сыграет с "Лиллем".