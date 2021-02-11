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«Нант» объявил об уходе Доменека

02:43
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«Нант» подтвердил уход Раймона Доменека с поста главного тренера команды. Французский специалист возглавлял команду с конца декабря.

Под руководством Доменека «Нант» в 8 матчах заработал 4 ничьи и 4 поражения, включая вылет из Кубка Франции от «Ланса» (2:4).

Заменит Доменека на посту главного тренера Антуан Комбуаре. Ранее специалист работал с «Валансьенном», «ПСЖ», «Лансом», «Генгамом», «Дижоном» и «Тулузой».

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