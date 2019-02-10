"Нант" – "Ним": хозяева сыграют в черной форме в честь погибшего Салы

"Нант" сыграет с "Нимом" в рамках 24-го тура чемпионата Франции в черной форме в честь погибшего нападающего Эмилиано Салы, сообщает официальный Твиттер франузской команды.

Перед игрой состоится церемония в память о Сале.

Напомним, что аргентинский форвард зимой перешел в "Кардифф", но не успел сыграть ни одного матча за новую команду. Самолет, которым он летел в расположение клуба, потерпел крушение. Тело футболиста было найдено среди обломков самолета на дне Ла-Манша.