«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче лиги 1

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«Ницца» в гостях обыграла «Нант» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев отличился Мусса Сиссоко и Мостафа Мохамед.

За «Ниццу» забили Терем Моффи и Юссуф Ндайшимие.

«Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 29 очков за 27 матчей.

«Ницца» занимает 7-е место с 43 очками за 27 игр.

В параллельном матче «Лорьян» переиграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметился Бамба Дьенг и Стефан Диарра.

«Монпелье» переиграл «Аяччо» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард «Монпелье» Элье Ваи.

«Тулуза» обыграла «Анже» — 2:0. В составе победителей забили Миккель Деслер и Тийс Даллинга.