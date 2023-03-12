«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче лиги 1
«Ницца» в гостях обыграла «Нант» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе хозяев отличился Мусса Сиссоко и Мостафа Мохамед.
За «Ниццу» забили Терем Моффи и Юссуф Ндайшимие.
«Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 29 очков за 27 матчей.
«Ницца» занимает 7-е место с 43 очками за 27 игр.
В параллельном матче «Лорьян» переиграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметился Бамба Дьенг и Стефан Диарра.
«Монпелье» переиграл «Аяччо» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард «Монпелье» Элье Ваи.
«Тулуза» обыграла «Анже» — 2:0. В составе победителей забили Миккель Деслер и Тийс Даллинга.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|
2
|Марсель
|26
|17
|4
|5
|49-25
|55
|
3
|Монако
|26
|15
|6
|5
|55-36
|51
|
4
|Ланс
|27
|15
|9
|3
|44-21
|54
|
5
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|
6
|Лилль
|27
|13
|7
|7
|49-36
|46
|
7
|Ницца
|26
|11
|9
|6
|34-22
|42
|
8
|Лион
|27
|11
|7
|9
|42-31
|40
|
9
|Реймс
|26
|9
|13
|4
|34-26
|40
|
10
|Лорьян
|26
|11
|7
|8
|38-36
|40
|
11
|Клермон Фут
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|
12
|Тулуза
|26
|9
|5
|12
|41-46
|32
|
13
|Монпелье
|26
|9
|3
|14
|41-46
|30
|
14
|Нант
|26
|6
|10
|10
|27-34
|28
|
15
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|
16
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|
17
|Страсбур
|26
|4
|10
|12
|30-44
|22
|
18
|Аяччо
|26
|6
|3
|17
|20-47
|21
|
19
|Труа
|26
|4
|8
|14
|36-57
|20
|
20
|Анже
|26
|2
|4
|20
|21-58
|10
|10.03
|23:00
|
Лилль – Лион
|3 : 3
|11.03
|19:00
|
Осер – Ренн
|0 : 0
|11.03
|23:00
|
Брест – ПСЖ
|1 : 2
|12.03
|15:00
|
Клермон Фут – Ланс
|0 : 4
|12.03
|17:00
|
Аяччо – Монпелье
|- : -
|12.03
|17:00
|
Анже – Тулуза
|- : -
|12.03
|17:00
|
Лорьян – Труа
|- : -
|12.03
|17:00
|
Нант – Ницца
|- : -
|12.03
|19:05
|
Монако – Реймс
|- : -
|12.03
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|16
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|2
|3
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|21
|2
|2