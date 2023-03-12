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Сегодня, 18:56

«Ницца» сыграла вничью с «Нантом» в матче лиги 1

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Ниццы».
Фото AFP

«Ницца» в гостях обыграла «Нант» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев отличился Мусса Сиссоко и Мостафа Мохамед.

За «Ниццу» забили Терем Моффи и Юссуф Ндайшимие.

«Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице лиги 1, набрав 29 очков за 27 матчей.

«Ницца» занимает 7-е место с 43 очками за 27 игр.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Ницца

В параллельном матче «Лорьян» переиграл «Труа» — 2:0. В составе победителей отметился Бамба Дьенг и Стефан Диарра.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:0
Труа

«Монпелье» переиграл «Аяччо» — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард «Монпелье» Элье Ваи.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Stade Francois Coty (Аяччо)
Аяччо
0:1
Монпелье

«Тулуза» обыграла «Анже» — 2:0. В составе победителей забили Миккель Деслер и Тийс Даллинга.

Франция. Лига 1. 27-й тур
12 мар, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:2
Тулуза

ФК Анже
ФК Аяччо
ФК Лорьян
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Труа
ФК Тулуза
0
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 21 3 3 68-26 66
2
 Марсель 26 17 4 5 49-25 55
3
 Монако 26 15 6 5 55-36 51
4
 Ланс 27 15 9 3 44-21 54
5
 Ренн 27 14 5 8 45-29 47
6
 Лилль 27 13 7 7 49-36 46
7
 Ницца 26 11 9 6 34-22 42
8
 Лион 27 11 7 9 42-31 40
9
 Реймс 26 9 13 4 34-26 40
10
 Лорьян 26 11 7 8 38-36 40
11
 Клермон Фут 27 9 7 11 26-38 34
12
 Тулуза 26 9 5 12 41-46 32
13
 Монпелье 26 9 3 14 41-46 30
14
 Нант 26 6 10 10 27-34 28
15
 Брест 27 5 8 14 28-44 23
16
 Осер 27 5 8 14 23-49 23
17
 Страсбур 26 4 10 12 30-44 22
18
 Аяччо 26 6 3 17 20-47 21
19
 Труа 26 4 8 14 36-57 20
20
 Анже 26 2 4 20 21-58 10
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38 тур
10.03 23:00
Лилль – Лион
 3 : 3
11.03 19:00
Осер – Ренн
 0 : 0
11.03 23:00
Брест – ПСЖ
 1 : 2
12.03 15:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 4
12.03 17:00
Аяччо – Монпелье
 - : -
12.03 17:00
Анже – Тулуза
 - : -
12.03 17:00
Лорьян – Труа
 - : -
12.03 17:00
Нант – Ницца
 - : -
12.03 19:05
Монако – Реймс
 - : -
12.03 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 16
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 21 2 3
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 21 2 2
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