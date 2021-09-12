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«Ницца» на выезде обыграла «Нант»

19:59
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«Ницца» победила «Нант» (2:0) в матче пятого тура чемпионата Франции.

В последние 15 минут отличились Каспер Дольберг и Амин Гуири.

«Ницца» набрала девять очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Нанта» четыре очка и 15-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Нант» — «Ницца» — 0:2 (0:0)

Голы: Дольберг, 75 (0:1). Гуири, 80 (0:2).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 88), Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто (Мутуссами, 79), Блас, Чиривелья (Сиприен, 87), Саймон (Коко, 87), Коло Муани, Букари (Кулибали, 79).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Тодибо, Бард, Данилюк, Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Будауи (Камара, 84), Дольберг, Гуири, Стенгс (Делор, 78).

Предупреждения: Жиротто, 31. Будауи, 33. Фабиу да Силва, 51. Лемина, 64. Данте, 65.

Судья: Мийо.

12 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

Нант — Ницца

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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