«Ницца» на выезде обыграла «Нант»
«Ницца» победила «Нант» (2:0) в матче пятого тура чемпионата Франции.
В последние 15 минут отличились Каспер Дольберг и Амин Гуири.
«Ницца» набрала девять очков и на данный момент занимает четвертое место. У «Нанта» четыре очка и 15-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Нант» — «Ницца» — 0:2 (0:0)
Голы: Дольберг, 75 (0:1). Гуири, 80 (0:2).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 88), Коршья, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто (Мутуссами, 79), Блас, Чиривелья (Сиприен, 87), Саймон (Коко, 87), Коло Муани, Букари (Кулибали, 79).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Тодибо, Бард, Данилюк, Лемина (Тюрам, 78), Росарио, Будауи (Камара, 84), Дольберг, Гуири, Стенгс (Делор, 78).
Предупреждения: Жиротто, 31. Будауи, 33. Фабиу да Силва, 51. Лемина, 64. Данте, 65.
Судья: Мийо.
12 сентября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
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