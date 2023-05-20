«Монпелье» разгромил «Нант» в матче лиги 1

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«Монпелье» в гостях разгромил «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 3:0.

В составе гостей отметились Жордан Ферри, Арно Норден, Фалайе Сако.

«Монпелье» находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 47 очков за 36 матчей.

«Нант» занимает 17-ю строчку с 33 очками.