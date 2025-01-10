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10 января, 22:54

«Монако» без Головина потерял очки в матче с «Нантом»

Алина Савинова
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10 января. «Монако» и «Нант» сыграли вничью в лиге 1 (2:2).
Фото AFP

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:2.

На голы Маттиаса Аблина и Келвина Амиана Аду гости ответили точными ударами Бреля Эмболо и Мохамммеда Салису.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил эту игру из-за повреждения голеностопа.

«Монако», который не выигрывает в лиге 1 на протяжении трех матчей подряд, занимает третье место в турнирной таблице с 31 очком. «Нант» набрал 16 баллов и поднялся на 14-ю позицию.

Франция. Лига 1. 17-й тур
10 янв, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
2:2
Монако
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
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 Монако 17 9 4 4 28-18 31
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 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
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 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
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 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
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 Осер 16 6 3 7 24-26 21
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14
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
15
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16
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
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