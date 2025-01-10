«Монако» без Головина потерял очки в матче с «Нантом»

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:2.

На голы Маттиаса Аблина и Келвина Амиана Аду гости ответили точными ударами Бреля Эмболо и Мохамммеда Салису.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил эту игру из-за повреждения голеностопа.

«Монако», который не выигрывает в лиге 1 на протяжении трех матчей подряд, занимает третье место в турнирной таблице с 31 очком. «Нант» набрал 16 баллов и поднялся на 14-ю позицию.