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Сегодня, 16:30

«Нант» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Нант» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Нант» примет «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции в пятницу, 10 января. Игра пройдет на стадионе «Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на ресурс.

Ключевые события игры «Нант» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 17-й тур
10 янв, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Монако

В 16 турах чемпионата Франции «Нант» набрал 15 очков, а «Монако» российского полузащитника Александра Головина — 30. В 16-м туре «Нант» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а «Монако» уступил лидирующему в лиге «ПСЖ» (2:4).

Футбол
ФК Монако
ФК Нант
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Головин пропустит матч «Монако» с «Нантом» из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 16 10 3 3 37-19 33
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 16 4 0 12 12-34 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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10.01 21:00
Нант – Монако
 - : -
10.01 23:05
Осер – Лилль
 - : -
11.01 19:00
Брест – Лион
 - : -
11.01 21:00
Реймс – Ницца
 - : -
11.01 23:00
Ренн – Марсель
 - : -
12.01 17:00
Гавр – Ланс
 - : -
12.01 19:15
Монпелье – Анже
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12.01 19:15
Тулуза – Страсбур
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ПСЖ – Сент-Этьен
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