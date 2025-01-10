«Нант» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции

«Нант» примет «Монако» в матче 17-го тура чемпионата Франции в пятницу, 10 января. Игра пройдет на стадионе «Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на ресурс.

Ключевые события игры «Нант» — «Монако» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В 16 турах чемпионата Франции «Нант» набрал 15 очков, а «Монако» российского полузащитника Александра Головина — 30. В 16-м туре «Нант» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а «Монако» уступил лидирующему в лиге «ПСЖ» (2:4).