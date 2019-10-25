Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Нант» — «Монако»: Головин отдал голевую передачу на Бен Йеддера

22:28
Теги:

«Монако» открыл счет в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Гол на 22-й минуте забил форвард Виссам Бен Йеддер, результативный пас — на счету российского хавбека монегасков Александра Головина.

Нант — Монако

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир