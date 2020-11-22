«Метц» продлил серию без поражений до 8 матчей, сыграв вничью с «Нантом»

«Нант» сыграл вничью с «Метцем» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Благодаря этому результату «Метц» продлил серию без поражений в этом сезоне до восьми встреч. Команда занимает 9-е место в турнирной таблице с 16 очками. «Нант» идет 14-м с 12 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Нант» — «Метц» — 1:1 (1:1)

Голы: Коло Муани, 29 (1:0). Лейя Исека, 45+1 — с пенальти (1:1).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва, Коршья, Кастеллетто, Жиротто, Абед, Туре, Блас, Коко (Эмон, 77), Коло Муани, Бамба (Огюстен, 90+3).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Бронн, Пажо (Делен, 25), Ангбан, Майга (Фофана, 26), Тшимбембе (Вагнер, 66), Лейя Исека (Нгюетт, 54), Булая, Гей.

Предупреждения: Абед, 40. Фабиу да Силва, 45. Фофана, 71. Укиджа, 85. Бой, 87.

Судья: Мийо (Франция).

22 ноября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».