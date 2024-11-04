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Сегодня, 00:46

Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Нантом»

Сергей Разин
корреспондент
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«Марсель» в матче 10-го тура чемпионата Франции обыграл на выезде «Нант» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Нил Мопей и Мэйсон Гринвуд, у хозяев гол на счету Тино Кадевере.

После этого матча «Марсель» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Нант» с 10 очками — на 14-й строчке.

Франция. Лига 1. 10-й тур
03 нояб, 22:45. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:2
Марсель

ФК Марсель
ФК Нант
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«Гавр» победил «Монпелье», Кузяев вышел на 81-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Марсель 10 6 2 2 23-12 20
3
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
7
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
8
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
9
 Страсбур 10 3 4 3 19-19 13
10
 Осер 10 4 1 5 17-18 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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34 тур
1.11 21:00
Монако – Анже
 0 : 1
1.11 23:00
Лилль – Лион
 1 : 1
2.11 19:00
ПСЖ – Ланс
 1 : 0
2.11 21:00
Брест – Ницца
 0 : 1
2.11 23:00
Сент-Этьен – Страсбур
 2 : 0
3.11 17:00
Тулуза – Реймс
 1 : 0
3.11 19:00
Осер – Ренн
 4 : 0
3.11 19:00
Гавр – Монпелье
 1 : 0
3.11 22:45
Нант – Марсель
 1 : 2
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ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 7
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 6 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
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