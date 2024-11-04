Гол Гринвуда принес «Марселю» победу над «Нантом»

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«Марсель» в матче 10-го тура чемпионата Франции обыграл на выезде «Нант» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Нил Мопей и Мэйсон Гринвуд, у хозяев гол на счету Тино Кадевере.

После этого матча «Марсель» с 20 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Нант» с 10 очками — на 14-й строчке.