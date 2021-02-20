«Марсель» потерял очки с «Нантом»
«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Чемпионат Франции
Лига 1
26-й тур
«Нант» — «Марсель» — 1:1 (0:0)
Голы: Блас, 50 (1:0). Пайет, 69 (1:1).
«Нант»: Лафон, Аппиа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Туре, Блас, Чиривелья, Луза (Коко, 82), Саймон (Бамба, 67), Коло Муани (Эмон, 82).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Амави, 90), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара (Кюизанс, 79), Кауи (Лирола, 90), Гей, Пайет, Луис Энрике (Ронжье, 45), Дьенг (Жермен, 45).
Предупреждения: Траоре, 32. Кастеллетто, 43. Чиривелья, 74. Альваро Гонсалес, 88. Бамба, 88.
Удаление: Сакаи, 90+4.
Судья: Делерю.
20 февраля. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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