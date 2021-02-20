Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Марсель» потерял очки с «Нантом»

21:00

«Нант» и «Марсель» сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

«Нант» — «Марсель» — 1:1 (0:0)

Голы: Блас, 50 (1:0). Пайет, 69 (1:1).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Туре, Блас, Чиривелья, Луза (Коко, 82), Саймон (Бамба, 67), Коло Муани (Эмон, 82).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Амави, 90), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара (Кюизанс, 79), Кауи (Лирола, 90), Гей, Пайет, Луис Энрике (Ронжье, 45), Дьенг (Жермен, 45).

Предупреждения: Траоре, 32. Кастеллетто, 43. Чиривелья, 74. Альваро Гонсалес, 88. Бамба, 88.

Удаление: Сакаи, 90+4.

Судья: Делерю.

20 февраля. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир