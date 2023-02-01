«Марсель» в гостях переиграл «Нант»
«Марсель» в гостях переиграл «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.
Автором первого забитого гола стал защитник «Нанта» Жоау Виктор, который забил его в свои ворота. Укрепил преимущество нападающий «Марселя» Аззедин Оунахи.
«Марсель» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков за 21 тур. «Нант» располагается на 13-й строчке с 22 очками.
«Аяччо» в гостях переиграл «Анже» — 2:1. За хозяев отличились нападающий Мусса Сумано и Мунаум Эль-Идрисси. За «Анже» забил форвард Абдалла Сима.
«Реймс» переиграл «Лорьян» в домашнем матче — 4:2. За хозяев отличились полузащитник Камори Думбия, а также хет-трик оформил нападающий Фоларин Балоган. За «Лорьян» забили полузащитник Энцо Ле Фе и нападающий Ибраима Коне.
«Лилль» сыграл в нулевую ничью с «Клермоном».
«Тулуза» в домашнем матче переиграла «Труа» — 4:1. За хозяев забили нападающий Тийс Даллинга, хавбек Фарез Чаиби, полузащитник Бранко ван ден Бомен и нападающий Адо Онаиву. За «Труа» забил нападающий Мама Бальде.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|
4
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|
5
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|
6
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
7
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|
8
|Клермон Фут
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|
9
|Тулуза
|21
|8
|5
|8
|35-36
|29
|
10
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
11
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|
12
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|
15
|Труа
|21
|4
|7
|10
|32-45
|19
|
16
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
17
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|
18
|Страсбур
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|
19
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
|1.02
|21:00
|
Анже – Аяччо
|1 : 2
|1.02
|21:00
|
Лилль – Клермон Фут
|0 : 0
|1.02
|21:00
|
Нант – Марсель
|0 : 2
|1.02
|21:00
|
Реймс – Лорьян
|4 : 2
|1.02
|21:00
|
Тулуза – Труа
|4 : 1
|1.02
|23:00
|
Ланс – Ницца
|- : -
|1.02
|23:00
|
Лион – Брест
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монако – Осер
|- : -
|1.02
|23:00
|
Монпелье – ПСЖ
|- : -
|1.02
|23:00
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|15
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2