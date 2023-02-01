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Сегодня, 22:55

«Марсель» в гостях переиграл «Нант»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Марсель» в гостях переиграл «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0.

Автором первого забитого гола стал защитник «Нанта» Жоау Виктор, который забил его в свои ворота. Укрепил преимущество нападающий «Марселя» Аззедин Оунахи.

«Марсель» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков за 21 тур. «Нант» располагается на 13-й строчке с 22 очками.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
0:2
Марсель

«Аяччо» в гостях переиграл «Анже» — 2:1. За хозяев отличились нападающий Мусса Сумано и Мунаум Эль-Идрисси. За «Анже» забил форвард Абдалла Сима.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Аяччо

«Реймс» переиграл «Лорьян» в домашнем матче — 4:2. За хозяев отличились полузащитник Камори Думбия, а также хет-трик оформил нападающий Фоларин Балоган. За «Лорьян» забили полузащитник Энцо Ле Фе и нападающий Ибраима Коне.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
4:2
Лорьян

«Лилль» сыграл в нулевую ничью с «Клермоном».

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
0:0
Клермон Фут

«Тулуза» в домашнем матче переиграла «Труа» — 4:1. За хозяев забили нападающий Тийс Даллинга, хавбек Фарез Чаиби, полузащитник Бранко ван ден Бомен и нападающий Адо Онаиву. За «Труа» забил нападающий Мама Бальде.

Франция. Лига 1. 21-й тур
01 февр, 21:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
4:1
Труа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис 0
Барселона 0
1-й тайм

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье 0
ПСЖ 0
1-й тайм

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Футбол
ФК Анже
ФК Аяччо
ФК Клермон Фут
ФК Лилль
ФК Марсель
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Труа
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 20 15 3 2 49-15 48
2
 Марсель 21 14 4 3 42-17 46
3
 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 21 10 5 6 35-34 35
7
 Лилль 21 10 5 6 35-26 35
8
 Клермон Фут 21 8 6 7 24-27 30
9
 Тулуза 21 8 5 8 35-36 29
10
 Реймс 21 6 11 4 26-26 29
11
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
12
 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
13
 Нант 21 4 10 7 21-26 22
14
 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 21 4 7 10 32-45 19
16
 Аяччо 21 5 3 13 18-37 18
17
 Брест 20 4 6 10 23-34 18
18
 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
19
 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 21 2 2 17 18-47 8
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1.02 21:00
Анже – Аяччо
 1 : 2
1.02 21:00
Лилль – Клермон Фут
 0 : 0
1.02 21:00
Нант – Марсель
 0 : 2
1.02 21:00
Реймс – Лорьян
 4 : 2
1.02 21:00
Тулуза – Труа
 4 : 1
1.02 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
1.02 23:00
Лион – Брест
 - : -
1.02 23:00
Монако – Осер
 - : -
1.02 23:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
1.02 23:00
Ренн – Страсбур
 - : -
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Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Ницца

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 15 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 18 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 15 1 2
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