«Лион» не удержал победу над «Нантом» в лиге 1
«Лион» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 19-го тура французской лиги 1 — 1:1.
Счет на 10-й минуте открыл форвард гостей Эрнест Нуама. Хозяевам удалось отыграться в концовке встречи — на 90-й минуте забил Мостафа Мохамед.
«Лион» (30 очков) занимает шестое место в лиге 1. «Нант» (18) поднялся на 14-е место в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Монпелье» в гостях переиграл «Тулузу» (2:1), а «Ланс» дома одержал победу над «Анже» — 1:0.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|14
|5
|0
|49-17
|47
|
2
|Марсель
|18
|11
|4
|3
|40-21
|37
|
3
|Монако
|19
|10
|4
|5
|32-22
|34
|
4
|Лилль
|19
|8
|8
|3
|29-19
|32
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|19
|8
|6
|5
|30-23
|30
|
7
|Ланс
|19
|8
|6
|5
|23-18
|30
|
8
|Брест
|19
|9
|1
|9
|29-31
|28
|
9
|Страсбур
|19
|7
|6
|6
|33-31
|27
|
10
|Тулуза
|19
|7
|4
|8
|20-21
|25
|
11
|Осер
|19
|6
|5
|8
|25-29
|23
|
12
|Реймс
|19
|5
|7
|7
|25-27
|22
|
13
|Анже
|19
|6
|4
|9
|21-28
|22
|
14
|Нант
|19
|3
|9
|7
|22-29
|18
|
15
|Сент-Этьен
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|
16
|Ренн
|19
|5
|2
|12
|26-30
|17
|
17
|Монпелье
|19
|4
|3
|12
|20-44
|15
|
18
|Гавр
|19
|4
|1
|14
|14-38
|13
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|22:45
|
Осер – Сент-Этьен
|1 : 1
|25.01
|19:00
|
Монако – Ренн
|3 : 2
|25.01
|21:00
|
Страсбур – Лилль
|2 : 1
|25.01
|23:05
|
ПСЖ – Реймс
|1 : 1
|26.01
|17:00
|
Гавр – Брест
|0 : 1
|26.01
|19:15
|
Ланс – Анже
|1 : 0
|26.01
|19:15
|
Нант – Лион
|1 : 1
|26.01
|19:15
|
Тулуза – Монпелье
|1 : 2
|26.01
|22:45
|
Ницца – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|12
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|11
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4
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