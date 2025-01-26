«Лион» не удержал победу над «Нантом» в лиге 1

Читать «СЭ» в

«Лион» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 19-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл форвард гостей Эрнест Нуама. Хозяевам удалось отыграться в концовке встречи — на 90-й минуте забил Мостафа Мохамед.

«Лион» (30 очков) занимает шестое место в лиге 1. «Нант» (18) поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Монпелье» в гостях переиграл «Тулузу» (2:1), а «Ланс» дома одержал победу над «Анже» — 1:0.