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Сегодня, 21:15

«Лион» не удержал победу над «Нантом» в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лион» на выезде сыграл вничью с «Нантом» в матче 19-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 10-й минуте открыл форвард гостей Эрнест Нуама. Хозяевам удалось отыграться в концовке встречи — на 90-й минуте забил Мостафа Мохамед.

«Лион» (30 очков) занимает шестое место в лиге 1. «Нант» (18) поднялся на 14-е место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 19-й тур
26 янв, 19:15. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:1
Лион

В параллельных матчах «Монпелье» в гостях переиграл «Тулузу» (2:1), а «Ланс» дома одержал победу над «Анже» — 1:0.

Франция. Лига 1. 19-й тур
26 янв, 19:15. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:2
Монпелье
Франция. Лига 1. 19-й тур
26 янв, 19:15. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:0
Анже

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Анже
ФК Ланс
ФК Лион
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Тулуза
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Экс-главный тренер сборной России Игнатьев считает, что «Монако» придется трудно в случае ухода Головина
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 19 14 5 0 49-17 47
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Монако 19 10 4 5 32-22 34
4
 Лилль 19 8 8 3 29-19 32
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
7
 Ланс 19 8 6 5 23-18 30
8
 Брест 19 9 1 9 29-31 28
9
 Страсбур 19 7 6 6 33-31 27
10
 Тулуза 19 7 4 8 20-21 25
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Реймс 19 5 7 7 25-27 22
13
 Анже 19 6 4 9 21-28 22
14
 Нант 19 3 9 7 22-29 18
15
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
16
 Ренн 19 5 2 12 26-30 17
17
 Монпелье 19 4 3 12 20-44 15
18
 Гавр 19 4 1 14 14-38 13
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24.01 22:45
Осер – Сент-Этьен
 1 : 1
25.01 19:00
Монако – Ренн
 3 : 2
25.01 21:00
Страсбур – Лилль
 2 : 1
25.01 23:05
ПСЖ – Реймс
 1 : 1
26.01 17:00
Гавр – Брест
 0 : 1
26.01 19:15
Ланс – Анже
 1 : 0
26.01 19:15
Нант – Лион
 1 : 1
26.01 19:15
Тулуза – Монпелье
 1 : 2
26.01 22:45
Ницца – Марсель
 - : -
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