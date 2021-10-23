«Нант» одержал победу в матче с «Клермоном»
«Нант» обыграл «Клермон» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей отличились Андрей Жиротто и Людовик Блас. У гостей забил Мохамед Байо. Обе команды остались вдесятером из-за удалений еще в первом тайме.
«Нант» набрал 17 очков и занимает пятое место. У «Клермона» 13 очков и 14-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Нант» — «Клермон Фут» — 2:1 (1:0)
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