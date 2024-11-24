«Гавр» нанес «Нанту» третье поражение подряд, Кузяев отыграл весь матч

«Гавр» в гостях обыграл «Нант» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победу гостям принесли голы Казимира (3-я минута) и Стива Нгура (74-я).

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

В концовке игру прервали на полчаса из-за беспорядков на трибунах — болельщики хозяев пытались прорваться на поле.

«Гавр» (12 очков) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Нант» (10) идет 16-м в турнирной таблице.