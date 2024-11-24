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«Гавр» нанес «Нанту» третье поражение подряд, Кузяев отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» в гостях обыграл «Нант» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Победу гостям принесли голы Казимира (3-я минута) и Стива Нгура (74-я).

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

В концовке игру прервали на полчаса из-за беспорядков на трибунах — болельщики хозяев пытались прорваться на поле.

«Гавр» (12 очков) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Нант» (10) идет 16-м в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 12-й тур
24 нояб, 19:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
Гавр

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Нант
ФК Осер
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
6
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
7
 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
8
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
9
 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13
 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14
 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
15
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
16
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
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Монако – Брест
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Ланс – Марсель
 1 : 3
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 1 : 0
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Реймс – Лион
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Осер – Анже
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