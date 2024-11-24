«Гавр» нанес «Нанту» третье поражение подряд, Кузяев отыграл весь матч
«Гавр» в гостях обыграл «Нант» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 2:0.
Победу гостям принесли голы Казимира (3-я минута) и Стива Нгура (74-я).
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.
В концовке игру прервали на полчаса из-за беспорядков на трибунах — болельщики хозяев пытались прорваться на поле.
«Гавр» (12 очков) поднялся на 14-е место в лиге 1. «Нант» (10) идет 16-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
5
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
6
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
7
|Реймс
|12
|5
|3
|4
|20-16
|18
|
8
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
9
|Ланс
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Сент-Этьен
|12
|4
|1
|7
|11-25
|13
|
14
|Ренн
|12
|3
|2
|7
|13-19
|11
|
15
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
16
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|3 : 2
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|3 : 0
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|1 : 3
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|1 : 0
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|1 : 1
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|1 : 0
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|1 : 0
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2
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