«Нант» впервые с 28 августа одержал победу в лиге 1, обыграв «Брест»

«Нант» дома обыграл «Брест» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе хозяев отметились Мозес Саймон, Иньятиус Ганаго, Ахмед Мостафа Мохамед и Мусса Сиссоко.

«Нант» впервые с 28 августа одержал победу в лиге 1. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице (10 очков). «Брест» находится на последнем месте с 6 очками.