«Нант» впервые с 28 августа одержал победу в лиге 1, обыграв «Брест»
«Нант» дома обыграл «Брест» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами в составе хозяев отметились Мозес Саймон, Иньятиус Ганаго, Ахмед Мостафа Мохамед и Мусса Сиссоко.
«Нант» впервые с 28 августа одержал победу в лиге 1. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице (10 очков). «Брест» находится на последнем месте с 6 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
2
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|
5
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|
6
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
7
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|
8
|Клермон Фут
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|
11
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
12
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|
13
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|
14
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
15
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|
16
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
17
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
18
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|
19
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|
20
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|0 : 3
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|0 : 0
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|1 : 0
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|3 : 2
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|- : -
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|16.10
|16:00
|
Труа – Аяччо
|- : -
|16.10
|18:05
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.10
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
|
|
Жан-Клер Тодибо
Ницца
|8
|1
|1
Новости