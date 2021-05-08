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«Нант» с крупным счетом переиграл «Бордо»

15:57
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«Нант» с крупным счетом обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Благодаря победе «Нант» приблизился к спасительной 17-й строчке в турнирной таблице и теперь имеет в активе 37 очков. «Бордо» идет 15-м (39).

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Нант» — «Бордо» — 3:0 (1:0)

Голы: Кулибали, 19 (1:0). Луза, 51 — с пенальти (2:0). Коло Муани, 70 (3:0).

«Нант»: Лафон, Коршья (Фабиу да Силва, 88), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Блас (Коко, 82), Чиривелья, Луза, Кулибали (Перейра де Са, 71), Саймон (Эмон, 82), Коло Муани.

«Бордо»: Костиль, Сабали, Мексер (Байс, 59), Бенито, Кватенг, Адли, Башич, Лаку (Де Превиль, 58), Хван Ый Джо, Зеркан (Уден, 58), Мара (А.Траоре, 58).

Предупреждения: Мексер, 31. Бенито, 50. Лаку, 57. Де Превиль, 74. Башич, 90+1.

Судья: Мийо (Франция).

8 мая. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

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