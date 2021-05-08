«Нант» с крупным счетом переиграл «Бордо»
«Нант» с крупным счетом обыграл «Бордо» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 3:0.
Благодаря победе «Нант» приблизился к спасительной 17-й строчке в турнирной таблице и теперь имеет в активе 37 очков. «Бордо» идет 15-м (39).
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
«Нант» — «Бордо» — 3:0 (1:0)
Голы: Кулибали, 19 (1:0). Луза, 51 — с пенальти (2:0). Коло Муани, 70 (3:0).
«Нант»: Лафон, Коршья (Фабиу да Силва, 88), Аппиа, Паллуа, Жиротто, Блас (Коко, 82), Чиривелья, Луза, Кулибали (Перейра де Са, 71), Саймон (Эмон, 82), Коло Муани.
«Бордо»: Костиль, Сабали, Мексер (Байс, 59), Бенито, Кватенг, Адли, Башич, Лаку (Де Превиль, 58), Хван Ый Джо, Зеркан (Уден, 58), Мара (А.Траоре, 58).
Предупреждения: Мексер, 31. Бенито, 50. Лаку, 57. Де Превиль, 74. Башич, 90+1.
Судья: Мийо (Франция).
8 мая. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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