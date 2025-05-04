«Анже» на выезде победил «Нант»

«Анже» обыграл «Нант» в гостевом матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал форвард Джим Аллевина, который отличился на 52-й минуте.

«Анже» набрал 33 очка и поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице лиги 1, обойдя «Нант», у которого 32 балла.

В предпоследнем туре чемпионата «Анже» дома сыграет против «Страсбура», а «Нант» отправится в гости к «Осеру». Оба матча пройдут 10 мая.