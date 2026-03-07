«Анже» обыграл «Нант» и прервал серию из трех поражений

«Анже» на выезде одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил форвард гостей Амин Сбаи.

«Анже» (32 очка) прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на 11-е место в Лиге 1. «Нант» (17 очков) идет 17-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур.

07 марта, 19:00. Божуар - Луи Фонтено (Нант)

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