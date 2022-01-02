«Нанси» по пенальти обыграл «Ренн» в Кубке Франции
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Нанси» победил «Ренн» в серии пенальти.
Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился Микаэль Бирон, у гостей — Жереми Доку, а Серу Гирасси на 29-й минуте не реализовал пенальти. В серии 11-метровых победили хозяева — 4:3.
«Клермон» на выезде уступил «Бастии» (0:2). «Монпелье» победил «Страсбур» (1:0). «Бержерак Перигорд» и «Кретей» не забили в основное время, а по пенальти победили хозяева — 5:4.
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