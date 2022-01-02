Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Нанси» по пенальти обыграл «Ренн» в Кубке Франции

20:55
Теги:

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Нанси» победил «Ренн» в серии пенальти.

Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился Микаэль Бирон, у гостей — Жереми Доку, а Серу Гирасси на 29-й минуте не реализовал пенальти. В серии 11-метровых победили хозяева — 4:3.

«Клермон» на выезде уступил «Бастии» (0:2). «Монпелье» победил «Страсбур» (1:0). «Бержерак Перигорд» и «Кретей» не забили в основное время, а по пенальти победили хозяева — 5:4.

Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 18:00. Stade Marcel-Picot (Нанси)
Нанси
1:1
Ренн
Голы
Доку, 58 (0:1), Бирон, 78 (1:1)
Нереализованный пенальти
Гирасси 29
Ренн
Доган Алемдар Ассиньон Трюффер Баде Тэ (Кадиль, 83) Мартен Сантамария Майер Лаборд Гирасси (Тел, 75) Доку (Диуф, 75)
Судьи
Лесаж
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 18:00. Armand Cesari (Бастия)
Бастия
2:0
Клермон Фут
Голы
Сантелли, 25 (1:0), Робик, 70 (2:0)
Клермон Фут
Десма Сейду Менди (Н`Симба, 46) Зедадка (Камдем, 70) Альбер (Буайе, 78) Гастьен Маньин (Бускетс, 46) Доссу Телль (Сидибе, 65) Рашани Амель
Предупреждения
Гастьен 29, Амель 41
Судьи
Гайуст
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 18:00. Stade de Campreal (Бержерак)
Бержерак Перигорд
0:0
Кретей
Франция. Кубок. 1/16 финала
02 янв, 18:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:0
Страсбур
Голы
Ристич, 20 (1:0)
Нереализованный пенальти
Диалло 45
Монпелье
Берто Суке Сако Козза (Тулер, 89 ) Ферри Шотар Ристич Молле Саванье (Самбия, 83 ) Вахи (Джоаккини, 75 ) Жермен (Макуана, 88 )
Страсбур
Селс Гильбер Фила (Беллегард, 62) Джикю Перрен Сиссоко (Сахи, 83) Прцич (Мотиба, 76) Льенар Диалло (Томассон, 62) Гамейро Айорк
Предупреждения
Молле 12, Берто 80  -  Диалло 27, Сиссоко 48, Айорк 73
Судьи
Делерю

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
2-й тайм

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что смотреть в праздники? 10 самых ярких хоккейных матчей новогодних каникул
Один из пострадавших в ДТП под Рязанью рассказал об аварии
0
Реклама