«Нанси» отправил игроков в отпуск до апреля из-за коронавируса

Французские клубы после объявления о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить тренировки. «Сент-Этьен» и «Монпелье» пока совсем не будут тренироваться.

«Ницца» и «Лион» закрыли учебные центры, но основные составы продолжат тренировки. «Тулуза» возобновит тренировки в субботу, 21 марта, а «Анже» и «Дижон» — уже в среду, 18 марта.

«Нанси», выступающий во втором дивизионе, объявил, что игроки в отпуске до 6 апреля.