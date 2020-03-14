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«Нанси» отправил игроков в отпуск до апреля из-за коронавируса

00:59

Французские клубы после объявления о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса приняли решение отменить тренировки. «Сент-Этьен» и «Монпелье» пока совсем не будут тренироваться.

«Ницца» и «Лион» закрыли учебные центры, но основные составы продолжат тренировки. «Тулуза» возобновит тренировки в субботу, 21 марта, а «Анже» и «Дижон» — уже в среду, 18 марта.

«Нанси», выступающий во втором дивизионе, объявил, что игроки в отпуске до 6 апреля.

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