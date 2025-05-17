«Нанси» и «Ле Ман» вернулись во второй дивизион Франции

В пятницу, 16 мая, завершился сезон-2024/25 в третьем дивизионе Франции.

«Нанси» стал чемпионом и спустя два года вернулся во вторую лигу страны. «Ле Ман» занял вторую строчку и тоже получил повышение в классе.

В сезоне-2019/20 «Ле Ман» последний раз выступал в лиге 2. С 2005 по 2010 год «Ле Ман» последний раз выступал в высшем дивизионе страны.

Третье место заняла «Булонь», которая сыграет в стыковых матчах за право выступать в лиге 2 с «Клермоном», занявшим 16-е место во втором дивизионе.

В четвертый дивизион вылетели «Шатору» и «Ним», которые заняли последние два места в турнирной таблице.