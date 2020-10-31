Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Надеюсь, он понимает что может изменить мир». Рапино считает Мбаппе уникальным

03:26
Теги:

Футболистка сборной США, двукратная чемпионка мира и чемпионка Олимпийских игр Меган Рапино считает нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе уникальным. По ее мнению, 21-летний француз способен вдохновлять молодежь.

— Мбаппе появился на свет с необыкновенным даром, который позволяет ему иметь очень комфортную жизнь, — цитирует L'Equipe Рапино. — Может быть, он должен задать себе вопрос, как найти баланс, как вдохновить молодежь. Надеюсь, он понимает, что может изменить мир.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир