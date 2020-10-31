«Надеюсь, он понимает что может изменить мир». Рапино считает Мбаппе уникальным
Футболистка сборной США, двукратная чемпионка мира и чемпионка Олимпийских игр Меган Рапино считает нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе уникальным. По ее мнению, 21-летний француз способен вдохновлять молодежь.
— Мбаппе появился на свет с необыкновенным даром, который позволяет ему иметь очень комфортную жизнь, — цитирует L'Equipe Рапино. — Может быть, он должен задать себе вопрос, как найти баланс, как вдохновить молодежь. Надеюсь, он понимает, что может изменить мир.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.