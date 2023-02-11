Начало матча «Клермон» — «Марсель» было отложено из-за беспорядков за пределами стадиона

Начало матча 23-го тура чемпионата Франции «Клермон» — «Марсель» было отложено на неопределенное время, сообщает L'Equipe.

По информации Canal+, за пределами стадиона вспыхнули потасовки и начались беспорядки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Однако официальным лицами было принято решение отложить начало матча. После разминку футболисты обеих команд вернулись в раздевалки.