Начались подводные поиски самолета Салы

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) начал подводные поиски пропавшего самолета форварда Эмилиано Салы, информирует BBC. Поисковая операция продлится три дня.

Ранее появилась информация о частной поисковой операции, которую орагнизует семья футболиста. Поиски продлятся до тех пор, пока самолет не будет найден. 24 января полиция прекратила поиски самолета, на котороп Сала летел из Нанта в Кардифф.

Напомним, Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта" в январское трансферное окно. 21 января он вылетел на частном самолете в Уэльс, однако примерно за час до запланированной посадки воздушное судно пропало с экранов радаров.