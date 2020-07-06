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На вечеринке Неймара играет песня Арсена Петросова «Кайфуем!». Футболист показал видео

6 июля 2020, 22:35
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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Форвард «ПСЖ» Неймар опубликовал в своем Instagram новые сторис. На видео видно, что 28-летний бразилец находится на вечеринке, на которой играет песня Арсена Петросова «Кайфуем!»

Двое мужчин в окружении толпы танцуют под музыку на столах. При этом один из них — в розовых джинсах и рубашке.

В сезоне-2019/20 бразилец провел 22 матча за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

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