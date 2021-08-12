На Instagram «ПСЖ» после перехода Месси подписались более 5 миллионов человек
06:24
Во вторник, 10 августа, «ПСЖ» объявил о переходе нападающего Лионеля Месси. 34-летний аргентинец подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
После объявления о переходе Месси на официальный аккаунт «ПСЖ» в Instagram подписались более 5 миллионов человек. До 10 августа у парижан было 39 миллионов подписчиков, а на данный момент — уже 44,7 миллиона.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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