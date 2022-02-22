На Икарди претендуют несколько клубов серии А

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди интересен итальянским топ-клубам, сообщает Calciomercato.

Вариант с подписанием 29-летнего аргентинца рассматривают «Милан», «Наполи» и «Рома».

Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из миланского «Интера». Парижане вначале арендовали Мауро на год, а затем осуществили его полноценный трансфер за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди в 20 матчах французской лиги 1 забил 4 гола. Его контракт с «ПСЖ» истекает в 2024 году.