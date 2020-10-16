Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель на пресс-конференции перед матчем 7-го тура чемпионата Франции против «Нима» отметил кадровые проблемы. Ранее стало известно, что 11 игроков не смогут помочь парижанам по разным причинам.

— На завтра нам нужна амбициозная и смелая команда, — приводит L'Equipe Тухеля. — Мы хотим атаковать, а не только забивать голы. Хотим быть готовы к игре с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

С другой стороны, нужно быть осторожными с теми, кто только что вернулся с международного перерыва, как Мбаппе и Неймар. Возможно, на матч с «Нимом» у нас будет только 11, 12 или 13 игроков. Завтра это будет головной болью, но мы хотим подготовить команду к победе перед игрой с «Манчестер Юнайтед».