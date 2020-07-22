На игрока «Бреста» напали. Его машину сожгли

Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой преступников во вторник. Французский клуб, арендовавший 22-летнего француза у «Майнца», сообщил о нападении на футболиста.

«Вчера вечером Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. Клуб решительно осуждает такое и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобное произошло с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от «Бреста» по этому вопросу, чтобы власти спокойно работали по этому инциденту. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно быть обычным делом», — говорится в пресс-релизе.