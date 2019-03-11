"Мы нищеброды и горлопаны". Новая кричалка фанатов "Спартака"

Болельщики "Спартака" во время матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) скандировали новую кричалку.
"Мы нищеброды и горлопаны", - звучало в воскресенье с трибун стадиона в Химках.
В конце февраля в спартаковской среде разгорелся скандал. На официальном сайте красно-белых появилась заметка, написаннае неизвестным автором, в которой болельщики команды назывались "гопотой", "нищебродами" и "горлопанами".
Так фанаты столичной команды отреагировали на этот инцидент.
На мотив Will Grigg’s on Fire.– Угодник (@UgodnikOnTour) 10 марта 2019 г.
"Мы нищеброды и горлопаны" ✊ pic.twitter.com/L4aI1QgjOU
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