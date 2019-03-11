"Мы нищеброды и горлопаны". Новая кричалка фанатов "Спартака"

Болельщики "Спартака" во время матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) скандировали новую кричалку.

"Мы нищеброды и горлопаны", - звучало в воскресенье с трибун стадиона в Химках.

В конце февраля в спартаковской среде разгорелся скандал. На официальном сайте красно-белых появилась заметка, написаннае неизвестным автором, в которой болельщики команды назывались "гопотой", "нищебродами" и "горлопанами".

Так фанаты столичной команды отреагировали на этот инцидент.