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"Мы нищеброды и горлопаны". Новая кричалка фанатов "Спартака"

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Болельщики "Спартака" во время матча 19-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:0) скандировали новую кричалку.

"Мы нищеброды и горлопаны", - звучало в воскресенье с трибун стадиона в Химках.

В конце февраля в спартаковской среде разгорелся скандал. На официальном сайте красно-белых появилась заметка, написаннае неизвестным автором, в которой болельщики команды назывались "гопотой", "нищебродами" и "горлопанами".

Так фанаты столичной команды отреагировали на этот инцидент.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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