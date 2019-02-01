"Мы играем против отдельного государства". Президент "Лиона" - о матчах с "ПСЖ"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что "ПСЖ" представляет собой отдельное государство, если говорить о финансовых возможностях этого клуба.

- "ПСЖ" живет в другой реальности. Нам предстоит играть против отдельного государства, - приводит слова Оласа Le Progres. - Они ведут классовую борьбу против нас. Но мы способны свернуть горы.

Напомним, "ПСЖ" и "Лион" встретятся 3 февраля в матче 23-го тура чемпионата Франции. Парижане занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. "Лион" с 40 баллами располагается на 3-й строчке.

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