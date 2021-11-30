«Мы гордимся твоим достижением». Жена Месси поздравила мужа с победой в голосовании за «Золотой мяч»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, опубликовала пост в честь победы мужа в голосовании за «Золотой мяч».

«Поздравляю, моя любовь. Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделить с тобой этот праздник. Мы тебя любим», — написала Антонелла в Instagram.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» седьмой раз в карьере. Церемония вручения прошла в Париже 29 ноября.