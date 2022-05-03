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Сегодня, 14:30

Мужчина притворился игроком «ПСЖ», чтобы не оплачивать счет в отеле. Он приговорен к двум месяцам тюрьмы

Мужчина получил срок за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ»
Виктория Кравченко
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Мужчина из Франции приговорен к тюремному сроку за то, что он выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы не платить за счет в отеле, сообщает Get French Football News.

28-летний футболист прибыл в город Лизье на матч молодежного Кубка Франции между командами «Лизье» и «ПСЖ» (1:5).

В отеле он говорил, что является игроком парижского клуба. За две ночи он должен был заплатить 227,4 тысячи евро. Выселяясь, мужчина попросил отправить счёт его «агенту» по номеру телефона, который он указал. Номер оказался недействительным.

Таким образом, суд приговорил нарушителя к двум месяцам тюрьмы. К тому моменту было уже 12 зафиксированных правонарушений.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
6
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
7
 Лион 35 15 11 9 59-45 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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6.05 22:00
Лилль – Монако
 - : -
7.05 18:00
Брест – Страсбур
 - : -
8.05 14:00
Метц – Лион
 - : -
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
11.05 20:00
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
11.05 22:00
Нант – Ренн
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 31 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 29 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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