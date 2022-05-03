Мужчина притворился игроком «ПСЖ», чтобы не оплачивать счет в отеле. Он приговорен к двум месяцам тюрьмы

Мужчина получил срок за то, что выдавал себя за игрока «ПСЖ»

Мужчина из Франции приговорен к тюремному сроку за то, что он выдавал себя за игрока «ПСЖ», чтобы не платить за счет в отеле, сообщает Get French Football News.

28-летний футболист прибыл в город Лизье на матч молодежного Кубка Франции между командами «Лизье» и «ПСЖ» (1:5).

В отеле он говорил, что является игроком парижского клуба. За две ночи он должен был заплатить 227,4 тысячи евро. Выселяясь, мужчина попросил отправить счёт его «агенту» по номеру телефона, который он указал. Номер оказался недействительным.

Таким образом, суд приговорил нарушителя к двум месяцам тюрьмы. К тому моменту было уже 12 зафиксированных правонарушений.