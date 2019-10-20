Мусса Дембеле: «Руди Гарсия уже многое дает «Лиону»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле считает, что команда сможет исправить тяжелое положение из-за серии из восьми туров в лиге 1 без побед. «Лион» сыграл вничью с «Дижоном» (0:0) в первом матче нового главного тренера Руди Гарсия.

— Это расстраивает, — цитирует AFP Дембеле. — Нет объяснения такому результату. Нам не повезло. Но повезет в другой раз. В первом тайме мы слишком многое позволяли сопернику, но после перерыва создали много моментов. Руди Гарсия уже дает нам многое. Мы пытаемся более слаженно атаковать. Нужно игнорировать то, что происходит вокруг команды за пределами поля. Мы профессионалы, привыкшие играть под давлением.