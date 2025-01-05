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Сегодня, 19:23

Муслин заявил, что не удивлен Сафонову в «ПСЖ»

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин рассказал о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не удивлен, что воспитанник «Краснодара» оказался в европейском топ-клубе. Сергей Галицкий — фанатичный человек в лучшем смысле этого слова. Он построил великолепный клуб с одной из лучших академий в России. Уверен, что через годы еще больше воспитанников «Краснодара» найдут себя в Европе.

Сможет ли Сафонов сместить Доннарумму с основного состава «ПСЖ»? Последние годы я практически не смотрю футбол. Не могу ответить на ваш вопрос», — заявил сербский специалист Metaratings.ru.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 в активе российского вратаря восемь матчей за «парижан» во всех турнирах, три из которых оказались «сухими».

Источник: Metaratings.ru
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Славолюб Муслин
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Брест» в гостях проиграл «Анже»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
5
 Лион 16 8 4 4 28-20 28
6
 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
7
 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
8
 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
9
 Осер 16 6 3 7 24-26 21
10
 Страсбур 16 5 5 6 28-28 20
11
 Реймс 16 5 5 6 21-21 20
12
 Брест 16 6 1 9 24-29 19
13
 Ренн 16 5 2 9 22-23 17
14
 Анже 16 4 4 8 16-26 16
15
 Сент-Этьен 16 5 1 10 15-35 16
16
 Нант 16 3 6 7 18-25 15
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 16 2 3 11 15-39 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 3 : 2
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 3 : 1
4.01 21:00
Лилль – Нант
 1 : 1
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 1 : 0
5.01 17:00
Анже – Брест
 2 : 0
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 0 : 1
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 3 : 1
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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П
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Ашраф Хакими

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И К Ж
Танги Кулибали

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