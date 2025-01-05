Муслин заявил, что не удивлен Сафонову в «ПСЖ»
Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин рассказал о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Я не удивлен, что воспитанник «Краснодара» оказался в европейском топ-клубе. Сергей Галицкий — фанатичный человек в лучшем смысле этого слова. Он построил великолепный клуб с одной из лучших академий в России. Уверен, что через годы еще больше воспитанников «Краснодара» найдут себя в Европе.
Сможет ли Сафонов сместить Доннарумму с основного состава «ПСЖ»? Последние годы я практически не смотрю футбол. Не могу ответить на ваш вопрос», — заявил сербский специалист Metaratings.ru.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 в активе российского вратаря восемь матчей за «парижан» во всех турнирах, три из которых оказались «сухими».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|16
|7
|7
|2
|26-16
|28
|
5
|Лион
|16
|8
|4
|4
|28-20
|28
|
6
|Ницца
|16
|7
|6
|3
|31-21
|27
|
7
|Ланс
|16
|6
|6
|4
|19-15
|24
|
8
|Тулуза
|16
|7
|3
|6
|18-17
|24
|
9
|Осер
|16
|6
|3
|7
|24-26
|21
|
10
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|28-28
|20
|
11
|Реймс
|16
|5
|5
|6
|21-21
|20
|
12
|Брест
|16
|6
|1
|9
|24-29
|19
|
13
|Ренн
|16
|5
|2
|9
|22-23
|17
|
14
|Анже
|16
|4
|4
|8
|16-26
|16
|
15
|Сент-Этьен
|16
|5
|1
|10
|15-35
|16
|
16
|Нант
|16
|3
|6
|7
|18-25
|15
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|16
|2
|3
|11
|15-39
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|3 : 2
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|3 : 1
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|1 : 1
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 0
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|2 : 0
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|0 : 1
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|3 : 1
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|13
|1
|3