Муслин заявил, что не удивлен Сафонову в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Краснодара» Славолюб Муслин рассказал о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не удивлен, что воспитанник «Краснодара» оказался в европейском топ-клубе. Сергей Галицкий — фанатичный человек в лучшем смысле этого слова. Он построил великолепный клуб с одной из лучших академий в России. Уверен, что через годы еще больше воспитанников «Краснодара» найдут себя в Европе.

Сможет ли Сафонов сместить Доннарумму с основного состава «ПСЖ»? Последние годы я практически не смотрю футбол. Не могу ответить на ваш вопрос», — заявил сербский специалист Metaratings.ru.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 в активе российского вратаря восемь матчей за «парижан» во всех турнирах, три из которых оказались «сухими».