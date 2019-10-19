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Муриси Рамальо: «Высокая результативность Неймара в «ПСЖ» мало что значит»

12:08
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Бывший главный тренер «Сантоса» Муриси Рамальо считает, что Неймар ошибся, перейдя в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. По его словам, все достижения форварда во Франции не будут в достаточной мере оценены.

— В «Сантосе» и «Барселоне» Неймар играл на отличном уровне, он был на своем месте, — цитирует El Mundo Deportivo Рамальо. — Это были лучшие команды для него. А «ПСЖ» не очень подходит. Даже высокая результативность в «ПСЖ» мало что значит. Почему? Потому что чемпионат Франции очень слаб.

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