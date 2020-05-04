Mundo Deportivo: Неймар откажется от нового контракта с «ПСЖ» ради возвращения в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар откажется от нового контракта с парижским клубом ради возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летний бразилец жалеет об уходе из каталонской команды в 2017 году и хочет вернуться назад. Сообщается, что Неймар уже отклонил предложение «ПСЖ», по которому ему полагалось 100 миллионов евро в качестве подъемных за продление контракта с клубом и 50 миллионов евро в год в качестве зарплаты. Также, утверждается, что футболист готов отказаться от 50 процентов своей зарплаты ради возвращения в «Барселону».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, летом 2017 года игрок перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. В сезоне-2019/20 бразилец забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 128 миллионов евро.