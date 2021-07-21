Мулен спустя 22 года покинул «Сент-Этьен»
01:54
Голкипер Жесси Мулен перешел из «Сент-Этьена» в «Труа». 35-летний француз подписал двухлетний контракт с клубом, который по итогам прошедшего сезона вернулся в высший дивизион Франции.
Как отметила пресс-служба «Сент-Этьена», Мулен провел в клубе 22 года. Футболист является выпускником академии. Однако за основной состав он сыграл всего 65 матчей и пропустил 79 голов при 20 встречах на ноль.
В сезоне-2019/20 Мулен стал первым номером «Сент-Этьена» после того, как вратарь Стефан Рюффье вступил в открытый конфликт с главным тренером Клодом Пюэлем.
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