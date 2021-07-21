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Мулен спустя 22 года покинул «Сент-Этьен»

01:54
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Голкипер Жесси Мулен перешел из «Сент-Этьена» в «Труа». 35-летний француз подписал двухлетний контракт с клубом, который по итогам прошедшего сезона вернулся в высший дивизион Франции.

Как отметила пресс-служба «Сент-Этьена», Мулен провел в клубе 22 года. Футболист является выпускником академии. Однако за основной состав он сыграл всего 65 матчей и пропустил 79 голов при 20 встречах на ноль.

В сезоне-2019/20 Мулен стал первым номером «Сент-Этьена» после того, как вратарь Стефан Рюффье вступил в открытый конфликт с главным тренером Клодом Пюэлем.

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Евгений Козинов все материалы автора

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